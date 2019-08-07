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Muğla'da orman yangını

51 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Tuzabat Mahallesi mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İtfaiye, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:59 Kaynak: AA
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