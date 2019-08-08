Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

56 dakika önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Kanyaş mevkisinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Kanyaş mevkisinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Akşam saatlerinde başlayan orman yangınına 5 helikopter havadan, 10 arazöz ve yaklaşık 60 orman işçisi müdahale ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de orman ekiplerine su takviyesi yapıyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangında yerleşim birimi tehdidi bulunmazken, karadan müdahalenin zor olduğu bir bölge olduğu ve hava ekiplerinin sürekli olarak yanan çamlık alana sorti yaptığı açıklandı.
(Bekir Tosun/İHA)
Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:40 Kaynak: İHA
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