Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da orman yangını

57 dakika önce

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Ganyaş mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 8 helikopter, 9 arazöz ve 50 yangın söndürme işçisiyle müdahale etti.
Ekiplere, Ganyaş Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlar da yardım etti.
Kısmen kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşın bölgede bekletiliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 17.30'da başlayan yangına 17.40'da ilk müdahalenin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "9 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 8 pikap, 8 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 16 teknik personel, 5 memur, 50 yangın söndürme işçisi, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü
Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:55:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]