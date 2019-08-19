Muğla'da orman yangını
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:00 Kaynak: AA
'nın Marmaris
ilçesinde orman yangını çıktı. Beldibi
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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