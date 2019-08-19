Muğla'da orman yangını

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Beldibi
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü
olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.