Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.