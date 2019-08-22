Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

29 dakika önce

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Muğla, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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