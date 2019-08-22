Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Karabörtlen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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