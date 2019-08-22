Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yava Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangında kullanılmayan bir ev yandı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.