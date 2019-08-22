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Muğla'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yava Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangında kullanılmayan bir ev yandı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yatağan, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:24 Kaynak: AA
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