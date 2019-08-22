Muğla'da orman yangını
1 saat önce
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:24 Kaynak: AA
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yava Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangında kullanılmayan bir ev yandı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Fransa'da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti