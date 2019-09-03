Muğla'da orman yangını
10 saat önce
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:04
Oyuncu Fulya Zenginer, denizde sevgilisini öpücüklere boğdu Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer