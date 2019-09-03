Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

10 saat önce

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'da orman yangını, System.String[]

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaris, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:04 
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