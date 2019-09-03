Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 hektar alanda etkili olan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çetibeli Mahallesi Taşhan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 11 helikopterle havadan, 40 arazöz, 22 su tankeri, 17 iş makinesi, 262'si söndürme işçisi 292 personelle karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına destek vermeleri için çevre illerden arazöz ve orman işçileri de bölgeye sevk edildi.



Ekipler, alevlerin yakınlardaki Taşhan Ata Sanayi Sitesi ve yolun karşı kısmındaki akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolunda önlem aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 8 hektar ormanlık alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.

Yangının çıkış nedeninin kolluk kuvvetlerince araştırıldığı bildirildi.