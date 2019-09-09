Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.



Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ile müdahale ediliyor.



Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.