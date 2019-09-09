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Muğla'da orman yangını

49 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.


Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ile müdahale ediliyor.


Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çaba sarf ediyor.

Menteşe, Yenice, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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