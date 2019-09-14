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Muğla'da orman yangını

22 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 148 personel, 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ile müdahale ediyor.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yanının kontrol altına alındığını, daha sonra yeni bir yangının başladığını söyledi.

Yangının yaklaşık 25 hektarlık bir alanda devam ettiğini belirten Erdoğan, "Karanlık olana kadar helikopterle de müdahale edildi. Karadan müdahale devam ediyor. Yangın yerleşim yerlerinde uzak bir noktada. Bu nedenle boşaltılacak bir yer yok." dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise yangına 21 arazöz 6 tanker ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Yangına müdahale için 4 helikopterin hazır beklediğini vurgulayan Yaprak, "Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarımız da müdahaleye katılacak. Sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Hava şartları da uygun olursa sabaha doğru yangını söndürmüş olacağız." diye konuştu.

Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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