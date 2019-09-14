Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

1 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'da orman yangını, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 6 dozer ve 6 treyler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İtfaiye, Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
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