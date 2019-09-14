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Muğla'da orman yangını

16 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Mumcular Mahallesi Gökpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10'a yakın arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Gökpınar, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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