Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.
Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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