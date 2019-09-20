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Muğla'da orman yangını

42 dakika önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı.

Tepearası Mahallesi Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:12 Kaynak: AA
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