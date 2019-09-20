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Muğla'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'da orman yangınıMUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'da orman yangını

MUĞLA'daki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle 2 helikopterler söndürme çalışmasını tamamlarken, çalışmalar karadan yürütülüyor.

Ortaca ilçesinin Tepearası mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 18.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, arazöz ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Helikopterler havanın karaması nedeniyle söndürme çalışmalarını tamamlarken, çalışmalar karadan sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Muğla'da orman yangını

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:45 Kaynak: DHA
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