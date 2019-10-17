Muğla'da orman yangını
54 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:26 Kaynak: AA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.
Karanlıkiçi Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı İstanbul'da toplu taşıma araçları 29 Ekim'de ücretsiz Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektupla ilgili suç duyurusunda bulunuldu