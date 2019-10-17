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Muğla'da orman yangını

54 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı.

Karanlıkiçi Kanyonu'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Karadan ulaşım olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:26 Kaynak: AA
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