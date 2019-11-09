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Muğla'da orman yangını

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Arsa Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede ormana sıçradı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Seydikemer, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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