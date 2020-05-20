MUĞLA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MUĞLA'nnı Milas ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın kırsal Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandan, bugün saat 16.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile 2 helikopter ile alevlere müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Cavit AKGÜN/ MİLAS (Muğla),