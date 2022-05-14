Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını

14.05.2022 17:37
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Karamehmet Mahallesi Kademe mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını koordine etti. Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını

YORUMLAR
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112 Acil Çağrı, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da orman yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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