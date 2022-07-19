MUĞLA'DA ORMAN YANGINI -2

MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Milas'taki Bozbük Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, bugün saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
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