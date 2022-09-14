Yangın, saat 01.50 sıralarında Gökova Mahallesi çöplüğüne yakın bir noktada ormanda çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Kaynak: DHA

Gökova, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MUĞLA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

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