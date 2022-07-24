Muğla'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Çamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: DHA
Muğla, Güncel, Son Dakika
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