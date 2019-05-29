Muğla'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 32 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri, 6 pikap 2 itfaiye tankeri, 15 teknik personel, 2 memur ve 145 yangın söndürme işçisi karadan, 5 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı noktalarda süren yangınla ilgili, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

