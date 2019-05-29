Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını (2)
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Muğla'da orman yangını (2)

33 dakika önce

KISMEN KONTROL ALTINDAMuğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını (2), System.String[]

KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 32 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su tankeri, 6 pikap 2 itfaiye tankeri, 15 teknik personel, 2 memur ve 145 yangın söndürme işçisi karadan, 5 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı noktalarda süren yangınla ilgili, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:11 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
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