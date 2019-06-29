Muğla'da orman yangını (2)
17 dakika önce
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:07 Kaynak: AA
'nın Datça
ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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