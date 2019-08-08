Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını (2)
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Muğla'da orman yangını (2)

20 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDUMuğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 1 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar orman arazisi zarar gördü. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Yarbaş Yaylası mevkisinde, saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangına, 7 helikopter, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 2 dozer, 2 trayler, 5 itfaiye aracı ve 81 personel ile müdahale edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 1 hektar orman arazisi zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Burak Alper KUŞ/ KAVAKLIDERE (Muğla),



Kavaklıdere, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
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