Muğla'da orman yangını (2)
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:13 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde orman yangını çıktı.
Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.
Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez