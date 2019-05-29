Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını (3)
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Muğla'da orman yangını (3)

1 saat önce

YANGIN SÜNDÜRÜLDÜMuğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Muğla'da orman yangını (3), System.String[]

YANGIN SÜNDÜRÜLDÜ
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 6 hektar ormanlık alandaki kızılçam ağaçlarının yandığı yangınla ilgili sorğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:57 Kaynak: DHA
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