Muğla'da orman yangını (3)
1 saat önce
YANGIN SÜNDÜRÜLDÜMuğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:57 Kaynak: DHA
YANGIN SÜNDÜRÜLDÜ
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 6 hektar ormanlık alandaki kızılçam ağaçlarının yandığı yangınla ilgili sorğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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