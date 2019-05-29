Muğla'da orman yangını (3)

YANGIN SÜNDÜRÜLDÜ

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. 6 hektar ormanlık alandaki kızılçam ağaçlarının yandığı yangınla ilgili sorğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,