MUĞLA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Yatağan ilçesinin Kafaca-Kaplancık Mahallesinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale bulundu. Rüzgarlı havaya rağmen alevler kısa sürede söndürülürken, 1 dönümlük kızılçam ormanı küle döndü. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.