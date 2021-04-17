Muğla'da orman yangını çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sına, Aydın ve Denizli'den takviye ekipler geldi.

Yangına, 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yangının hala kontrol altına alınamadığını belirten Gümüş, "Yangın devam ediyor, ancak yerleşim yerlerini şu an için tehdit etmiyor." dedi.