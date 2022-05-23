Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

23.05.2022 15:10
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Atakent Mahallesi Sukısığı Mevkisi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu belirtildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

YORUMLAR
500
Muğla'daki orman yangını söndürüldü Muğla'daki orman yangını söndürüldü Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü Antalya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 21:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement