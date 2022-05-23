Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Atakent Mahallesi Sukısığı Mevkisi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu belirtildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı öğrenildi.
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