Orman yangını söndürme çalışmalarına destek veren Azeri itfaiyeciler ülkelerine uğurlandı - Son Dakika

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık iki hafta etkili olan orman yangınlarının söndürülmesinde görev almak için Azerbaycan'dan gelen ekip, iki ülke bayrakları ve alkışlarla ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 732 kişilik itfaiyeci grubu, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra vatandaşların tahliyesine, hayvanların bulundukları alandan çıkarılmasına ve birçok alanda karadaki ekiplere destek verdi.

Ekipler için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Grup adına konuşan Albay Reşat Bayramov törende, geldikleri ilk andan itibaren yangınlara büyük bir özveriyle müdahale ettiklerini söyledi.

Türk itfaiye ekipleriyle uyum içinde çalışarak yangınların söndürüldüğünü anlatan Bayramov, "Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuz için çok mutlu olduk. İyi günde dostlar çok olur, asıl dostlar ve kardeşler kötü günde bilinir. Biz aynı kandanız. Yaşasın Türk. Allah, Türk'ü korusun." dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Azeri ekibin sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Bu zor günlerde tek millet iki devlet anlayışıyla yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdir edilecek bir durumdu." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Azeri ekip, iki ülke bayrakları ve alkışlarla uğurlandı.