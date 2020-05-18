Muğla'da orman yangını söndürme ekipleri teyakkuza geçirildi - Son Dakika

Muğla'da orman yangını söndürme ekipleri teyakkuza geçirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle teyakkuza geçirildi.

Muğla'da orman yangını söndürme ekipleri teyakkuza geçirildi, System.String[]

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle teyakkuza geçirildi.

Meteorolojik verilere göre mayıs ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan aşırı sıcaklar, Muğla ve ilçelerindeki orman yangını riskini artırdı.

Bu nedenle, Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler alarm durumuna çevrildi.

Yangın söndürme ekipleri, görev bölgelerinde 24 saat usulü nöbet tutarken ilk müdahale araçları, kritik noktalarda devriye gezmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden artan aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları konusunda teyakkuz haline geçtiklerini söyledi.

Uzun yılların sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir mayıs ayının yaşandığına dikkati çeken Yaprak, "Aniden gelen aşırı sıcaklar bölgemizde orman yangını riskini de beraberinde getirdi. Normal şartlarda temmuz ve ağustos aylarında yaşamamız gereken meteorolojik verileri mayıs ayı ortasında yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yaprak, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteorolojinin uyarısı ile 15 Mayıs'tan 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde ve 40 dereceyi bulacağı için alarm verdiklerini belirtti.

Ani gelişmesi muhtemel yangınlara hazırlıklı olduklarını bildiren Yaprak, "Arazöz ve yangın söndürme ekiplerimiz teyakkuz halinde hazır bekliyor. Dozer ve iş makineleri olası bir durum için hazır hale getirildi. Yangın gözetleme kulelerimiz yarım saatte bir çevrim bilgisi geçiyor. Marmaris ve Fethiye'de 2 yangın söndürme helikopteri hazır olarak bekliyor." diye konuştu.

Muğla'nın orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olduğunu vurgulayan Yaprak, sorumluluk alanlarında şu ana kadar 56 orman yangını meydana geldiğini ve bu yangınlarda 21 hektar ormanlık alanın ise zarar gördüğünü kaydetti.

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 05:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangını söndürme ekipleri teyakkuza geçirildi - Son Dakika

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