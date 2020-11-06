Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı - Son Dakika

Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı

06.11.2020 20:13

Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını sırasında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını sırasında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı.

Orman yangınında ekiplerce kurtarılan kaplumbağa bir hayvansever tarafından korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Datça Bölge Şefi Mustafa Kamil Uslu tarafından, Datça Orman İşletme Müdürü Saner Demirtaş'tan teslim alınan kaplumbağa, tedavi için Gökova Hayvan Hastanesine nakledildi.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde, dün çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüş, yangından etkilenen ve son anda kurtarılan bir kaplumbağaya su verilmiş ve koruma altına alınmıştı.

Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı
Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı
Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı
Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mustafa Kamil, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınında kurtarılan kaplumbağa tedavi altına alındı - Son Dakika


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