Muğla'da orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sultaniye Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duran Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından 18 yaşındaki R.R.B. gözaltına alındı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüphelinin, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar görmüştü.