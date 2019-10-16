Muğla'da orman yangınları
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Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıldırım düşmesi nedeniyle farklı ilçelerdeki 8 noktada orman yangını çıktı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar, geniş alana yayılmadan söndürüldü.
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