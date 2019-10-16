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Muğla'da orman yangınları

1 saat önce

Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'da orman yangınları, System.String[]

Muğla'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıldırım düşmesi nedeniyle farklı ilçelerdeki 8 noktada orman yangını çıktı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar, geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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