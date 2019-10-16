Muğla'da orman yangınları

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangınlar, geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıldırım düşmesi nedeniyle farklı ilçelerdeki 8 noktada orman yangını çıktı.

Muğla 'da yıldırım düşmesi nedeniyle 8 ayrı noktada başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar