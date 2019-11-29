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Muğla'da "Orman Yangınları Çalıştayı"

6 saat önce

Muğla'da Orman Yangınları Çalıştayı düzenlendi.

Muğla'da

Muğla'da Orman Yangınları Çalıştayı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince, Menteşe ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Orman Yangınları Çalıştayında" konuşan, Türkiye Ormancılar Derneği ikinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, Muğla'da yanan birkaç orman arazisinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Kızılay'la birlikte kurulan ilk derneklerden biri olduklarını ifade eden Özkara, "Orman yangınlarında çok şehitler verdik. Kurallara uygun işi kolaylaştıran özellikle yanıcı ortamlardan uzaklaştıran sisteme ihtiyacımız var. Çünkü kızılçam yangın demektir." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, orman yangınlarında oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, orman yangınları öncesinde ve sonrasında neler yapılabileceğini konuşmak için çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Muğla'da ormanlardan geçimini sağlayan köylülerin olduğunu, bugüne kadarda onların ormanı koruduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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