Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

30.04.2021 16:13
Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla'da 2021 yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde VIP Salonunda yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2021 yılı içerisinde orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirilerek, Muğla'nın mevcut orman varlığı, son yıllarda yaşanan yangınlar ve alınacak tedbirler konusunda değerlendirmede bulunuldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınları açısından birinci derece hassas alanları sahip olduğu ve Orman Bölge Müdürlüğünün sezon öncesi hazırlıklarının tamamlandığı ifade eden Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının önlenmesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Muğla'da sezon öncesi alınması gereken tedbirler ve kurumların üstlendiği görevler gözden geçirildi.

Vali Orhan Tavlı, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin attığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyon gerektiren konularla ilgili ilgili kurum amirlerine talimatta bulunarak, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı

Orman Yangınları, Ayhan Yazgan, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muğla'da Orman Yangınları ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika


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