Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucu, kentte çıkan orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.