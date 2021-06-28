Muğla'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede karayolunun kenarında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın karayolu kenarındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için hemen çalışmalara başlarken, Muğla- Fethiye karayolu bir süre güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına 2 helikopterle havadan, 6 arazözle karadan müdahale edildi. Yangının yerleşim bölgesindeki bazı evleri tehdit etmesinden dolayı bazı evlerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA