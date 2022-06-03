Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Katrancı Koyu'nda bir grup göçmenin olduğu istihbaratına ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bugün saat 02.00 sıralarında 119'u Afgan, 18'i İran, 9 Suriye, 93'ü Bangladeşli 239 kaçan göçmen ve 1 Türk şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Türk uyruklu şüpheli de ifadesinin alınmasının ardın serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Muğla'da, ormanda 239 kaçak göçmen ve bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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