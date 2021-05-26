Muğla'da ormanlık alana uyuşturucu ektiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nı Ula ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu ektiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A'nın, Gökova Mahallesi'ndeki ormanlık alana uyuşturucu ektiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan aramada, 81 kök Hint keneviri dikildiği tespit edildi. Şüphelinin evinde narkotik köpeği "Çimen"in de katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.