Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu mevkisinde, bir grup yabancıyı görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye hareket eden ekipler, ormanlık alanda 12 Afganistan, 3 Mısır, 1'er Suriye ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Kaynak: AA
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