Muğla'da ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler N.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Ekipler düzenlenen operasyonda orman içine ekilmiş 70 kök Hint keneviri ve ağaç dallarına kurutulmaya bırakılmış 200 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti

Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı