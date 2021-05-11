Muğla'da ormanlık alanda kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda iki kişi ölü bulundu.

Göcek Mahallesi'ndeki kurulu baz istasyonu kontrole çıkan firma çalışanları ormanlık alanda bir kadın ile erkeğin yerde hareketsiz olduğunu gördü. Çalışanların ihbarı ile bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekibinin yaptığı araştırmada ise ölü bulunan kişilerin Songül O. ve Sedat K. olduğu tespit edildi.

Ölen kişilerde kesici delici alet ya da ateşli silah yarasının olmadığı öğrenildi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.