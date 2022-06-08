Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

08.06.2022 18:50
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, tutuklandı.

Madenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın ihbarı alınması üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, alandan uzaklaşmaya çalışan A.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde A.B'nin kullanmış olduğu maddenin etkisinde kalarak yangın çıkardığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Jandarma, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da ormanlık alanda yangın çıkaran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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