Muğla'da ot yangını - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.
Nebiköy Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, alevler yol kenarındaki zeytin bahçelerine doğru ilerlemeye başladı.
Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, kısa süre sonra söndürüldü.
Yaklaşık 6 dönüm alanda etkili olan yangının yol kenarına atılan izmaritten çıktığı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 00:21 - Kaynak: AA
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