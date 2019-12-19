Muğla'da otel marketinde yangın - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin marketinin çatısında yangın çıktı.

Armutalan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin market çatısında izolasyon çalışmaları sürerken bir anda alevler yükselmeye başladı. İlk müdahaleyi otel çalışanları yapmaya çalıştı. Bilgi verilmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Otelin sahibi Serkan Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Yangının çıktığı alanda bulunan ağaçların da zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini aktaran Yazıcı, alevlerin ağaçlara yaklaşmasını engellediklerini ifade etti.