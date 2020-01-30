Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

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Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi
7 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.
Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.
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