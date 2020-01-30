Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otele düzenlenen operasyonda 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde sahte içki depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otelde yapılan aramada 7 bin bin şişe sahte içki bulundu.

Operasyonda S.C. ve M.K. gözaltına alındı.

Muğla'da otelde 7 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:45 Kaynak: AA
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