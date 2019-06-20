Son Dakika Haberleri: Muğla'da otelin personel lojmanında yangın çıktı
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Muğla'da otelin personel lojmanında yangın çıktı

55 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'da otelin personel lojmanında yangın çıktı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisinde bir otele ait olduğu belirtilen personel lojmanında, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.
Yangını fark eden otel personeli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Bir kaynak işçisinin elinden yaralandığı yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:18 Kaynak: AA
Fethiye, İtfaiye, Muğla, Güncel
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