Muğla'da otelin personel lojmanında yangın çıktı
55 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:18 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde, bir otele ait personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölüdeniz Mahallesi
Hisarönü mevkisinde bir otele ait olduğu belirtilen personel lojmanında, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.
Yangını fark eden otel personeli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Bir kaynak işçisinin elinden yaralandığı yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.
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